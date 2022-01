O Sporting já começou a preparar a meia-final da Allianz Cup, agendada para quarta-feira, diante do Santa Clara. O único ausente dos trabalhos foi Pedro Porro que continua com queixas na coxa esquerda e permanece em dúvida.Os restantes elementos foram divididos em dois grupos: os titulares no jogo com o Sp. Braga fizeram trabalho de recuperação; os restantes elementos treinaram no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.