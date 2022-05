Porro dá os parabéns ao City pela conquista da Premier League

@CDDonBenito1928 Humildes y trabajadores !!! Enhorabuena por la permanencia — Pedro Porro (@Pedroporro29_) May 22, 2022

Poucos segundos após o Manchester City ter confirmado a conquista da Premier League, Porro, ala direito do Sporting utilizou as redes sociais para dar os parabéns à equipa que em 2019 pagou 12 milhões de euros para o contratar ao Girona, mas que nunca o chegou utilizar oficialmente.Aliás, depois de passagens por Valladolid e Sporting, ambas por empréstimo, o internacional espanhol de 22 anos acabou por assinar um vínculo definitivo com os leões, até 2025, ficando protegido por uma cláusula de 45 milhões de euros - recorde tudo aqui Também este domingo, o mesmo Porro congratulou o Don Benito, clube da sua terra natal, por ter assegurado a permanência no quarto escalão do futebol espanhol, após bater o Águilas na decisão por penáltis.