Porro de fora no treino do Sporting

O Sporting realizou mais um treino tendo em vista o jogo com o Sp. Braga e o único ausente na sessão foi Porro que continua entregue ao departamento clínico, e ainda será baixa no próximo encontro. Rúben Amorim, recorde-se, também não poderá contar com Nuno Santos que foi suspenso devido devido aos incidentes registados nos minutos finais do jogo com o Vizela.Amanhã os leões treinam de manhã, na Academia, à porta fechada. Às 18h30, já em Alvalade, Rúben Amorim realizará a habitual antevisão do jogo com o Sp. Braga.