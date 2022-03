Porro de pedra e cal no Sporting: ala direito partilhou notícia de Record

deu-lhe conta esta terça-feira da vontade de Porro em continuar a vestir de leão ao peito e que apesar de acumular interessados, principalmente de Espanha, seu país natal, o foco do ala direito, de 22 anos, está e estará no Sporting.Ora, o internacional pela Roja utilizou as redes sociais para retweetar uma publicação onde aparece precisamente a página do nosso jornal, que rumou bem cedo até às bancas. E logo de seguida, na sua conta oficial, reforçou o amor aos verdes e brancos, recordando o jogo em Manchester, para a Champions.