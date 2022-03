Porro de visita ao Solar dos Presuntos

Pedro Porro aproveitou a folga desta sexta-feira para recuperar bem antes de reinício dos trabalhos no Sporting e esteve presente no Solar dos Presuntos. O internacional espanhol de 22 anos aproveitou a ocasião e posou para a fotografia junto de elementos do restaurante lisboeta, que assinalou a presença do ala direito. "Em final de semana e para 'recuperar' da viagem do Sporting Clube de Portugal a Manchester, nada como uma ida ao Solar - que o diga Pedro Porro, que transporta literalmente um leão no peito! Olha que é bom...", foi partilhado nas redes sociais.