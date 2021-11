Porro declara-se ao Sporting e pede... casamento

Porro, logo após o final do jogo com o V. Guimarães, celebrou o facto de ter realizado o seu 50º jogo pelo Sporting e, ontem, voltou a sublinhar esta ideia nas redes sociais. Com uma frase que junta, em poucas palavras, uma declaração de amor ao clube e um convite de... casamento. "Venham muitos mais", escreveu o internacional espanhol, no Twitter, colorindo a publicação com um coração verde e um emoji a piscar o olho. Para bom entendedor, meia palavra basta, pois o desejo expresso pelo jogador não pode ser dissociado do acordo para a continuidade em Alvalade.





Conformenoticiou na sua edição de sexta-feira, o jogador e os leões já alcançaram um entendimento para um contrato que será válido até 2025, e só falta ultimar as negociações com o Manchester City, nomeadamente no que diz respeito à inclusão de uma eventual cláusula de recompra, pretendida pelos ingleses. O clube de Alvalade pode acionar a cláusula de opção até maio e ainda tenta baixar os 8,5 milhões de euros determinados no empréstimo vigente.

Até ao final da semana poderá haver desenvolvimentos, com a presença do representante do jogador em Lisboa.