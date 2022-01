Porro dedica vitória na final à avó: «Desde o céu ajudaste-me a levantar esta Taça»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Porro (@pedroporro29_)

Depois da conquista da Allianz Cup pela segunda época consecutiva, Porro não escondeu a felicidade, naquele que foi também o regresso do ala espanhol às opções após recuperar de lesão, e deixou uma homenagem à falecida avó. Recentemente, Porro perdeu a familiar, avó Carmen, devido a falecimento e, na hora de festejar a conquista da Taça da Liga perante o Benfica, recordou a avó."Minha querida avó, sei que desde o Céu ajudaste-me a levantar esta Taça. Foi por ti! A tua força estará sempre comigo, és a minha estrela. Amo-te. Tudo por ti!", frisou o ala espanhol de 22 anos, nas redes sociais, após a partida em Leiria, corroborando uma ideia deixada já antes em declarações à Sport TV. "A verdade é que a equipa fez um grande jogo. Sabia que podia ajudar desde o banco. Estamos todos de parabéns. Não tive um início de ano fácil. Dedico este título à minha avó, de certeza que me está a dar muita força. Estava cheio de 'ganas' de ajudar a equipa. Ajudei em tudo o que pude desde fora e agora ajudei dentro que é o meu ponto forte", sublinhou Porro, decisivo também no encontro com o Benfica ao assistir Sarabia para o golo da vitória após ter sido lançado por Rúben Amorim na etapa complementar.