Porro deixa mensagem aos adeptos: «Nós em campo, vocês nas bancadas: a união»

O Sporting garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões ao bater o Dortmund por 3-1 em Alvalade, numa noite com mais 40 mil adeptos nas bancadas incansáveis no apoio à equipa de Rúben Amorim. No final do jogo, tanto o técnico como os jogadores destacaram como isso foi importante."Nós em campo, vocês nas bancadas: a união. Noite muito especial meu primeiro golo na Liga dos Campeões e a passagem aos oitavos de final. Muito obrigado, Sporting", escreveu Porro nas redes sociais.Pedro Porro quis bater o penálti para o Sporting e só não o fez porque Rúben Amorim deu rapidamente a ordem para ser Pote a marcar. Mesmo assim, o golo foi do espanhol, já que o atacante permitiu a defesa de Kobel e o ala-direito surgiu para a recarga.