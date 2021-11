Porro deixa mensagem após lesão: «Voltar é a única coisa em que penso»

Pedro Porro sofreu uma mialgia na coxa direita no encontro desta quarta-feira com o Besiktas, razão pela qual teve de ser substituído por Ricardo Esgaio ainda na primeira parte do jogo. O lateral-direito do Sporting deixou uma mensagem nas redes sociais endereçada aos adeptos leoninos.





"Voltar é a única coisa em que penso. Obrigado pelas mensagens", pode ler-se numa story publicada no Instagram.