Porro e a chave para o sucesso na Alemanha: «Não perdoámos e isso é importante»

Pedro Porro mostrou-se satisfeito pela vitória histórica do Sporting diante do Eintrach Frankfurt, na Alemanha, e ainda comentou o lance do terceiro golo leonino, no qual assistiu Nuno Santos."É mais uma vitória. É entrar numa boa dinâmica, continuar assim e sábado temos um jogo importante. E queremos ganhar. Temos um grupo muito bom e muito forte. Sempre trabalhámos bem. Às vezes estamos em cima, outras em baixo. É manter a mesma dinâmica", frisou o defesa dos leões, após o encontro.Questionado sobre o 'truque' no lance que terminou no golo que fixou o resultado final em 3-0, Porro foi taxativo. "Estar concentrado no jogo até ao fim e estar dentro do jogo. Fiz um passe para o Nuno e ele fez um golo muito bom para a equipa. Ganhámos 3 pontos e agora o foco está no sábado [frente ao Portimonense]", afirmou."Diferença da 1.ª para a 2.ª parte? Estávamos bem no jogo, confortáveis. Continuamos com a dinâmica da 1ª parte e na 2ª parte tivemos oportunidades. Não perdoámos e isso é importante", referiu, deixando depois uma mensagem aos adeptos."Agradecer a todo o apoio dos adeptos. Que estejam também sábado em Alvalade", concluiu.