Porro e a saída do Sporting: «Os últimos dias foram intensos e difíceis, mas tive de seguir a minha vida»

Porro vai torcer pela vitória do Sporting no jogo com o Arsenal, mas sabe que a missão dos leões não será fácil dada a diferença de ritmo entre a Premier League e a Liga Bwin. "O ritmo é diferente, percebi isso logo no primeiro jogo, o ritmo é mais intenso, e o estilo de jogo mais físico. No Sporting tinha mais bola e aqui há equipas melhores, tenho de defender mais, e são coisas que estou a aprender aos poucos. No Sporting atacava mais, o modelo é similar ao do Tottenham mas atacava mais. Aqui, o último classificado pode ganhar-nos, e isso para mim torna este campeonato mais bonito", afirmou o ala, num entrevista à Sport TV, onde ainda recordou a sua saída de Alvalade: "Os últimos dias foram um bocado intensos, foi difícil, mas tive de seguir a minha vida. Foi uma mudança muito grande, mas acho que estou a ir bem. As primeiras semanas foram duras por causa da língua, não entendia bem o inglês, mas agora estou a entender melhor, e espero que continue assim pois isso será o mais importante".Os primeiros dias em Inglaterra voltaram a ser marcados pelo signo do leão pois, o seu primeiro apoio, foi um antigo jogador do Sporting que agora brilha no Tottenham e na seleção inglesa, Eric Dier. "Fui bem recebido. Já tinha jogado contra eles pelo Sporting, na Champions, por isso já me conheciam. Como disse fui bem recebido desde o primeiro dia, e eu também me tentei adaptar a eles. O Dier ajudou-me muito pois, logo no primeiro dia, mandou-me mensagem a oferecer ajuda para qualquer coisa que eu precisasse. Isso ajuda muito num país novo com colegas novos. Só posso dizer que estou-lhe agradecido pois ajudou-me muito", acrescentou o defesa que ainda falou de Rúben Amorim e Antonio Conte: "São dois treinadores diferentes, cada um tem o seu estilo de jogo e de treino. Os dois trataram-me da melhor maneira possível. São treinadores com estilos diferentes".Apesar de estar fisicamente longe, Porro continua a seguir a campanha do Sporting e não tem dúvidas em afirmar que o golo de Nuno Santos merece o prémio Puskas, e voltou a abrir as portas à seleção espanhola. "Sempre trabalhei para isso, e agora é uma nova era com um novo selecionador. Eu vou continuar a trabalhar ao máximo para aproveitar a oportunidade", concluiu.