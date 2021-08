Porro é a única baixa no arranque do campeonato

O plantel do Sporting regressou hoje aos treinos, na Academia, tendo a vista a estreia na Liga Bwin na sexta-feira, às 20h15, diante do Vizela. A única baixa a registar na formação orientada por Rúben Amorim é Porro que continua a recuperar de uma luxação no joelho direito contraída na pré-temporada.





Este jogo, recorde-se, já contará com mais de 17 mil espectadores na bancada terminando assim um interregno de 516 dias sem público no Estádio José Alvalade.