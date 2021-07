Porro é a única baixa para o Torneio Cinco Violinos

Rúben Amorim orientou mais um treino tendo em vista o jogo com o Ol. Lyon, referente ao Torneio Cinco Violinos que se disputa domingo em Alvalade.





O treinador do Sporting só não contou com Porro que continua a realizar tratamento a uma luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito, lesão que o vai afastar dos primeiros jogos da época.Recorde-se que este será o último ensaio dos leões antes da Supertaça, diante no Sp. Braga, que será disputada no dia 31 de julho, em Aveiro.