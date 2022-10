Porro e o golo anulado a Kane: «Só queria que fosse apitado fora-de-jogo e que acabasse o jogo»

Porro lamentou o desfecho da partida do Sporting em Londres, diante do Tottenham, assumindo não ter percebido muito bem o que aconteceu no final do encontro. "Foi um jogo repartido. Na primeira parte tivemos mais bola e depois soubemos sofrer mais. Levámos com o golo, mas é normal. Faz parte do jogo. Não sei o que apitou no final, mas faz parte. Temos de seguir em frente e pensar no jogo de sábado [com o Arouca]", começou por dizer o lateral espanhol, em declarações à ELEVEN.





"Não é fácil jogar aqui. Sabíamos que íamos sofrer, que tinham grandes jogadores e tínhamos de estar concentrados o jogo todo como o mister pediu. Agora é seguir em frente."



Lance do golo de Harry Kane

"Não estava a pensar em nada no final. Só queria que fosse apitado fora-de-jogo e que acabasse o jogo. Agora é continuar e descansar bem. Foi um jogo muito difícil e temos de continuar assim."



Decisão em Alvalade

"Foi um ponto e está tudo em aberto. Agroa, como se diz, é o mata-mata em Alvalade. Temos de jogar uma final. No ano passado foi contra o Dortmund em casa e agora será igual. Antes temos uma final sábado em que temos que jogar como hoje ou até melhor. Estamos confiantes", terminou.