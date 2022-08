Porro e Paulinho de volta na Amoreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Poucas horas após a derrota registada com o Chaves, o plantel concentrou-se em Alcochete para preparar o jogo com o Estoril, agendado para sexta-feira (21h15). Para este jogo, Rúben Amorim já vai poder contar com Porro e... Paulinho....