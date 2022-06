Porro eleito o melhor lateral-direito da última Liga Bwin

Pedro Porro foi eleito o melhor lateral-direito do último campeonato nacional. O defesa espanhol foi votado pelos treinadores e capitães de equipa da Liga Bwin 2021/22.O jogador do Sporting, de 22 anos, participou em 23 jornadas da prova de regularidade, apontando quatro golos e conseguindo ainda quatro assistências."Na segunda época ao serviço dos leões, o espanhol participou em 23 encontros, tendo somado quatro golos e igual número de assistências, registo ao qual junta, ainda, uma distinção de Homem do Jogo Liga Portugal bwin. Já no plano defensivo, destaque para as 84 recuperações de bola efetuadas", pode ler-se no site do organismo encabeçado por Pedro Proença.