Porro esclarece ausência em Guimarães: «Já passei por esta situação duas vezes. Não quis arriscar»

Não tenho lesão,já passei duas vezes por esta situação não estava a 100% e não queria arriesgar ! Vamos equipa… Carrega @Sporting_CP pic.twitter.com/k4VxKxVKO1 — Pedro Porro (@Pedroporro29_) March 19, 2022

Porro vai falhar o jogo do Sporting com o V. Guimarães, devido a uma tendinopatia na anca direita, problema físico comunicado por fonte do clube ao nosso jornal. E através das redes sociais, o próprio ala espanhol esclareceu que... não está lesionado, apesar de admitir um desconforto que não lhe permite estar "a 100%"."Não tenho lesão, já passei por esta situação duas vezes. Não estou a 100% e não queria arriscar! Vamos equipa, carrega Sporting", escreveu o internacional espanhol.Sublinhe-se que, no lugar de Porro, Rúben Amorim lança Esgaio na equipa titular para o embate contra os vimaranenses.