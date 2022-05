Porro espera sinal de Luis Enrique

Sete já estão reservados pelas seleções e o número ainda pode aumentar nos próximos dias. É que, por um lado, Porro aguarda com expectativa a convocatória de Espanha, que será anunciada na segunda-feira por Luis Enrique, e a hipótese de defrontar... Portugal.Além do lateral, por uma vez internacional pela Roja, também Sarabia está na calha para integrar a lista – apesar de não continuar em Alvalade na próxima época, ainda será jogador dos leões dado que o empréstimo do PSG termina a 30 de junho.Depois, haverá um outro leão com fortes possibilidades de servir a sua nação, ainda que sem se ter estreado... pelo Sporting. Falamos de Fatawu, a jovem promessa ganesa que foi oficializado, em abril, como reforço para os próximas cinco anos. O extremo de 18 anos deve voltar a ser chamado pelo selecionador Otto Addo, com vista aos jogos de qualificação para a CAN’2023 (Madagáscar e República Centro-Africana) e a participação na Kirin Cup, com a Tunísia, Chile e o Japão, de Morita.