Porro está pronto: lateral do Sporting já se treinou sem limitações Rúben Amorim pode dar minutos ao defesa espanhol, na Taça, frente ao Varzim, tendo em vista a Liga dos Campeões





EXPLOSIVO. Porro realizou todos os exercícios no treino do Sporting provando que está apto para voltar à competição diante do Varzim

• Foto: vitor chi