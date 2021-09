Porro explica vitória: «Não nos rendemos até ao último minuto»

Porro voltou a ser o herói da partida, ao marcar o penálti nos descontos que garantiu os três pontos ao Sporting, diante do Marítimo (1-0). No final do encontro, em declarações à Sport TV, o espanhol vincou que o triunfo acaba por ser merecido.





"Esta é a nossa raça: não nos rendemos até ao último minuto e acabou por ser assim. Os jogos vão ser assim. Estamos a trabalhar bem e agora temos de mudar a cabeça para o jogo de terça-feira", sublinhou o jogador, que deixou também uma mensagem de agradecimento aos adeptos: "Muito obrigado a estes adeptos que não nos deixam sós nem um minuto do jogo".Poucos minutos depois do jogo ter terminado, Porro já atirava para o que aí vem, ou seja, o Borussia Dortmund. "As vitórias dão-nos moral para o que aí vem. E acredito que iremos fazer uma boa partida", concluiu.