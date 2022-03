Porro falha jogo com o V. Guimarães devido a lesão

Porro é baixa no Sporting para o encontro com o V. Guimarães, este sábado, com início às 20h30. O ala espanhol ficou de fora por lesão, em concreto uma tendinopatia na anca direita, apuroujunto de fonte do Sporting, sofrida no derradeiro treino antes da viagem para o Minho.Nesse sentido, Esgaio tem entrada direta nas opções iniciais de Rúben Amorim, enquanto Gonçalo Esteves senta-se no banco de suplentes.