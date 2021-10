Porro fica com camisola de Sergio Ramos na seleção espanhola

Porro está de regresso à seleção espanhola e, ontem, no dia em que se uniu aos trabalhos da equipa liderada por Luis Enrique, na companhia de Sarabia, já deu... que falar. Isto porque, na altura de escolher os dorsais das camisolas para a final four da Liga das Nações, o lateral do Sporting trocou o seu habitual ‘24’, que não estava disponível, e ficou com o ‘15’, número que até então pertencia a... Sergio Ramos, capitão da La Roja, ausente por lesão. Por outro lado, Sarabia também passou ao lado do dorsal que enverga em Alvalade, o ‘17’, e acabou por ficar com o ‘22’. Os dois leões defrontam a Itália, amanhã e, em caso de vitória, disputam a final com a Bélgica ou França, no domingo.

Mais cinco ao serviço

Além de Porro e Sarabia, mais cinco jogadores do Sporting estão nas seleções: Palhinha e Matheus Nunes (Portugal), Tiago Tomás (sub-21), Gonçalo Esteves (sub-19) e Coates (Uruguai).