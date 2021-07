Porro foi o único ausente em treino marcado pelo calor

O plantel do Sporting voltou este sábado a trabalhar em Lagos, realizado mais um treino neste estágio algarvio no qual o intenso calor foi a nota dominante. E mesmo com temperatura selevadas, Rúben Amorim não poupou os jogadores, orientando uma sessão na qual voltou a privilegiar o trabalho com bola e as questões tácticas.





Relativamente a ausentes, nota apenas para Pedro Porro, lesionado no jogo com o Belenenses SAD, que fez tratamento médico. Já Antunes e Pedro Marques fizeram trabalho de condicionamento físico.A preparação leonina segue no domingo de manhã, com mais um treino à porta fechada.