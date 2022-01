Porro foi o único ausente no treino

Rúben Amorim começou a preparar o jogo com o Sp. Braga, e o único ausente dos trabalhos foi Porro. O internacional espanhol ainda apresenta queixas na coxa direita, e esteve entregue ao departamento clínico.Fora do leque de opções já é certo que estará Nuno Santos que foi suspenso por um jogo na sequência dos incidentes registados no final do jogo em Vizela.O plantel leonino tem novo treino agendado para amanhã de manhã, na Academia.