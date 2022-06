Porro garante já ter saudades do Sporting

A gozar parte das férias em Espanha, Pedro Porro utilizou as redes sociais para garantir que já tem saudade do Sporting.O internacional espanhol utilizou a sua conta no Twitter para partilhar uma fotografia sua com a camisola leonina garantindo que já "tem saudades" e perguntou aos seguidores se partilhavam o mesmo sentimento.O internacional espanhol assinou no final da temporada um contrato válido até 2025 que foi blindado com uma cláusula de 45 milhões de euros. Apesar deste valor, o ala é seguido por várias equipas espanholas e é provável que nas próximas semanas cheguem propostas à SAD.