Porro gera apreensão após sair lesionado diante do Belenenses SAD

Não começou da forma desejada a pré-temporada para Porro. Depois de ter sido poupado no encontro da véspera, diante do Portimonense, o espanhol foi lançado de início por Rúben Amorim frente ao Belenenses SAD, mas a sua presença em campo durou apenas cinco minutos. O lateral acabou por sair lesionado da partida, depois de um lance com Nilton, no qual torceu o pé esquerdo.





A situação gerou desde logo muita apreensão no banco do Sporting, com Rúben Amorim a apressar-se a tentar perceber a sua gravidade. O técnico esteve à conversa com o médico João Pedro Araújo e o preparador físico Gonçalo Álvaro já depois da saída do espanhol, que abandonou o relvado em braços.Note-se que Rúben Vinagre entrou em campo no lugar do espanhol, naquela que foi a estreia (forçada) para o reforço contratado ao Wolverhampton.