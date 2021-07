Porro grato pelas palavras de apoio

Ao final da manhã, quando os exames médicos já haviam afastado o pior cenário, Porro recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que recebeu nas últimas horas. Como é habitual nestas situações, o jogador também não perdeu a oportunidade de garantir que fará os possíveis para regressar à competição no mais curto espaço de tempo possível. "Infelizmente, eu fui forçado a sair mais cedo do jogo devido a uma lesão. Obrigado por todas as mensagens que me enviaram e que só me dão mais força e motivação para continuar o trabalho. Sinto-me bem, estou focado na recuperação, e em voltar rápido para ajudar os meus companheiros. Vamos, Sporting", partilhou o internacional espanhol nas redes sociais. Esta publicação mereceu de imediato a reação de alguns dos seus companheiros de equipa como Bruno Tabata, Jovane Cabral, Matheus Reis e Matheus Nunes que lhe passaram palavras de apoio. Apesar da lesão, segundo Record apurou, o defesa ficou animado sabendo que o tempo de paragem não é muito longo, e que poderá voltar à competição já no mês de agosto, antes do início da Liga dos Campeões. Entretanto, a prioridade é assegurar a recuperação.