Porro inaugurou Campus e recebeu Escudo de Ouro de Don Benito: «Estou muito orgulhoso!»

¡Queda inaugurada la primera edición del #CampusPedroPorro!



En la mañana de hoy hemos dado la bienvenida junto a @Pedroporro29_ a todos los participantes del campus, que disfrutarán de cinco días del fútbol en #DonBenito.#DonBenito #Fútbol #Extremadura #PedroPorro pic.twitter.com/ukWxCaEsK7 — Campus Pedro Porro (@PedroPorroCamp) June 24, 2022

Pedro Porro, ala direito do Sporting, esteve na manhã desta sexta-feira em Don Benito, munícipio espanhol na comarca de Vegas Altas, a inaugurar a primeira edição do seu Campus, escola de verão com a duração de cinco dias para os jovens aspirantes - estão inscritos cerca de 70 - da terra que o viu nascer e crescer.Depois de uma cerimónia que juntou camisolas dos leões, mas também da seleção espanhola, carregada de fotografias, autógrafos e consequentes sorrisos, o internacional pela Roja afirmou à imprensa estar "muito orgulho" por aos 22 anos poder dar nome a um projeto destes.Don Benito também está de sorriso estampado com o filho pródigo e daí lhe ter oferecido, pelas mãos do presidente da Câmara, José Luis Quintada, o Escudo de Ouro do município, momento que abriu as cerimónias.