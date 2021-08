Porro integrado nos trabalhos do Sporting

O plantel do Sporting começou esta segunda-feira a preparar a deslocação a Braga, um jogo marcado para sábado, e a grande novidade foi a reintegração de Porro. O espanhol já havia feito trabalho no relvado nos últimos dias e, como não registou queixas, foi declarado apto.





Ainda de fora continua Nuno Mendes que recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e só fez tratamento, mas é expectável que o lateral entre no leque de opções de Rúben Amorim para o duelo com o Sp. Braga.