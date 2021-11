Porro já corre no relvado

Os jogadores do Sporting gozaram de uma dupla folga com as exceções de Porro, Coates e Neto que marcaram presença na Academia, para prosseguir os respetivos tratamentos. O internacional espanhol, que sofreu uma microrrotura na coxa direita no jogo com o Besiktas, não deixou de partilhar uma fotografia nas redes sociais revelando assim que está na fase final da recuperação ao mostra que já corre no relvado. O Sporting recebe o Varzim na quinta-feira, para a Taça de Portugal, mas a prioridade é assegurar a presença do ala no jogo da Champions, frente ao B. Dortmund.Presentes em Alcochete estiveram ainda Coates e Neto. O capitão sofreu um derrame no joelho direito no final do jogo com o P. Ferreira, que o levou a ser dispensado da seleção uruguaia. O objetivo dos dirigentes leoninos passa por assegurar a presença do central no jogo com o B. Dortmund. Resta assinalar a situação de Neto que sofreu uma tendinopatia na coxa direira, mas deve recuperar a tempo de defrontar o Varzim