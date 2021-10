Porro, Matheus Nunes, Sarabia e Tiago Tomás reintegrados

O Sporting continua a preparar o jogo da Taça de Portugal frente ao Belenenses e, no treino de hoje, a grande novidade passou pelas reintegrações de Porro, Sarabia, Matheus Nunes e Tiago Tomás que nos últimos dias estiveram ao serviço das respetivas seleções.





Rúben Amorim só ainda não conta com Palhinha que foi dispensado do treino de hoje por motivos pessoais, e Coates, que vai defrontar o Brasil na madrugada de sexta-feira.Fora dos planos do técnico para o dérbi com os azuis está igualmente Neto que fez tratamento no ginásio.Resta acrescentar que uma vez mais o técnico chamou vários jovens ao treino da equipa principal.Amanhã os leões realizam mais um treino na Academia, às 10h00, e ao início da tarde, pelas 13h00, o técnico realizará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo.