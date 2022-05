Porro nega caso com Magui Corceiro: «Tenho relação especial com ela mas ninguém está a ser infiel»

Pedro Porro negou ter qualquer caso com Margarida Corceiro, namorada de João Félix. Um desmentido feito após um vídeo que circula na internet em que ambos parecem estar juntos numa discoteca e depois de o defesa do Sporting ter entregado a sua camisola à atriz após o jogo com o Santa Clara."O que sucedeu ontem e hoje foi muito incómodo. Tenho uma relação especial com ela mas ninguém está a ser infiel. A minha imagem não será manchada por nada e muito menos por coisas destas. Posso fazer o que bem entender. Deixem de manchar a imagem dos três, porque isto não é assim", disse o lateral através do Twitter.Ontem, já Magui Corceiro tinha reagido ironicamente ao tal vídeo que circula nas redes sociais. "Mas que poucas vergonhas são estas, Pedro Porro? Estou escandalizada", brincou Corceiro, com o internacional espanhol a responder: "A conversa estava boa, mas este relato está melhor, ahahaahah".