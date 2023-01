Pedro Porro entrou para a lista dos dez defesas com mais golos pelo Sporting, de acordo com a página ‘Playmaker Stats’, depois de ter chegado ontem ao 13.º golo de leão ao peito.A lista é liderada por Morais, autor de 69 remates certeiros. O lateral-direito também igualou Toñito como o terceiro espanhol mais goleador na história dos verdes e brancos, sendo que o líder é Pablo Sarabia, com 21. De resto, Porro marcou e assistiu no mesmo jogo pela terceira vez esta época, sendo que já vive a temporada com mais contribuições diretas para golo: anotou três e fez 11 assistências. *