A principal novidade no treino do Sporting foi a presença de Porro que continua à espera de luz verde para viajar para Londres. A SAD leonina prossegue as negociações com o Tottenham e, até estarem todos os termos do negócio acertados, o lateral vai continuar a preparação normal tendo em vista o jogo com o Sp. Braga, agendado para quarta-feira. Aliás, com a transferência em risco de cair, as hipóteses de Rúben Amorim contar com o internacional espanhol na segunda metade da época aumentam.Fora do leque de opções do treinador leonino está Daniel Bragança, por lesão, e Paulinho que foi expulso na final da Allianz Cup. Os leões voltam a treinar amanhã às 10h30, em Alcochete e, no final do mesmo, Rúben Amorim fará a antevisão do jogo às 12h15.