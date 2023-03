Porro: «O Sporting deu-me tudo»

Pedro Porro garantiu, em entrevista ao 'The Guardian' , que a saída do Sporting para o Tottenham foi difícil, mas revelou que estava pronto para dar "o próximo passo" na carreira e rumar à Premier League."A vida é feita de momentos e eu não podia deixar esta oportunidade fugir. O Sporting deu-me tudo e não tive qualquer problema [com o clube], mas estava pronto para dar o próximo passo. Quero jogar na melhor liga do Mundo. Os melhores jogadores estão aqui, vir para o Tottenham era um sonho", começou por referir.E acrescentou, abordando a sua chegada a Inglaterra: "Estou a integrar-me o mais rápido possível. O meu inglês não é muito bom, as primeiras semanas foram mais difíceis. O Dier fala português e ajudou-me, o Romero também. Eu percebia algumas palavras, compreendia algumas coisas. Mas entendo as palestras do treinador. Ele fala inglês de maneira diferente, com sotaque italiano, o que torna tudo mais fácil", concluiu.Porro, recorde-se, deixou o Sporting para rumar ao Tottenham num empréstimo de 5 milhões de euros, com os spurs a ficarem obrigados a pagar 42,5 M€ no final da época e ceder ainda 15% do passe de Marcus Edwards.