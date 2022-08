Porro: «O trabalho é a nossa melhor resposta»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Porro (@pedroporro29_)

Pedro Porro foi expulso pela segunda vez desde que chegou ao Sporting e, de novo, no Dragão. Sábado, num jogo em que o FC Porto venceu por 3-0 , o lateral-direito viu o cartão vermelho aos 75’ ao negar um golo a Galeno através de um corte com a mão em cima da linha de baliza . Nas redes sociais, o jogador espanhol deixou uma mensagem: "O trabalho é a nossa melhor resposta. Sempre Sporting.Vamos"O espanhol percebeu imediatamente após o lance que ia receber ordem de expulsão. Depois de ficar deitado durante alguns segundos, foi chamado por Nuno Almeida, viu a cartolina e cumprimentou o árbitro sem protestar, recebendo um curto abraço do juiz. Agora, Porro cumprirá a suspensão na receção ao Chaves, no sábado.











Fatawu também deixou uma mensagem: "Perdemos hoje um jogo difícil mas somos leões voltaremos mais fortes no próximo jogo".