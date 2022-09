Porro partilha foto com apanha-bolas: «No outro dia vi-te a chorar, hoje estavas a rir-te comigo»

No outro dia vi-te a chorar, hoje estavas a rir-te comigo , é a vida @Sporting_CP pic.twitter.com/jLAKCP5nUk — Pedro Porro (@Pedroporro29_) September 10, 2022

Pedro Porro protagonizou este sábado, juntamente com Paulinho, um grande momento durante o Sporting-Portimonense (4-0) , que posteriormente partilhou nas redes sociais. O lateral dos leões publicou uma imagem onde aparece ao lado do avançado dos verde e brancos e do apanha-bolas que foi filmado, em lágrimas , pela transmissão televisiva na derrota da equipa diante do Chaves (0-2) , numa fotografia onde é visível a alegria dos jogadores dos leões e do jovem."No outro dia vi-te a chorar e hoje estavas a rir-te comigo. É a vida", escreveu o espanhol no Twitter.