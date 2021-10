Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Porro passa teste e reentra no onze do Sporting para o jogo frente ao Besiktas Três dias depois do susto no Restelo, apresentou-se a 100% em Istambul, onde retoma o lugar





• Foto: Pedro Ferreira