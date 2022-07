Porro pragmático: «Importante é não perder»

Porro desvalorizou o empate registado com o Saint-Gilloise e lembrou que nesta fase o mais importante e preparar a equipa."Estas partidas de pré-época são para ganhar confiança, e o importante é não perder. Estamos a fazer o nosso trabalho e vamos continuar a fazê-lo durante a pré-época pois é importante para chegarmos bem à 1ª jornada", afirmou o internacional espanhol, à Sport TV, onde também abordou a integração dos jovens da Academia: "Os miúdos vêm sempre com fome, e eles sabem que vamos apoiá-los até à morte e que podem contar connosco. Esta mistura é boa, e eles sabem que têm de dar mais no primeiro nível, mas se estão aqui é porque têm qualidade".Em relação a Trincão, o lateral lembrou que os reforços são sempre "muito bem recebidos" e que o objetivo é "formar uma família" até ao início do campeonato. Já sobre os objetivos manteve o discurso vigente desde a chegada de Rúben Amorim. "Vamos pensar jogo a jogo. Amanhã temos o jogo com o Villarreal e depois logo se vê", concluiu.