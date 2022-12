Porro promete grande jogo

Antes de entrar em campo esta noite frente ao Sp. Braga, Porro fez o ‘aquecimento’ com a final do Mundial, entre Argentina e França, que o deixou maravilhado. “Que grande jogo!”, comentou, no Twitter, para uma resposta curiosa de uma seguidora. “Grande, grande vai ser o de amanhã”, escreveu, em referência ao jogo dos quartos de final da Allianz Cup. Porro não se fez rogado e, com um sorriso, foi rápido a concordar. “Também”, prometeu.





O espanhol, de 23 anos, atravessa um bom momento. Na vitória sobre o Marítimo, por 5-0, assistiu Paulinho para o segundo golo dos leões e marcou ele próprio o quarto.