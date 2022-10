Porro: «Quando Esgaio joga estou com ele até à morte»

Pedro Porro fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com o Eintracht Frankfurt, uma partida decisiva no que toca à continuidade do Sporting na Liga dos Campeões. O jogo, da 6.ª jornada da fase de grupos da prova milionária, disputa-se amanhã, a partir das 20 horas, em Alvalade."Amanhã vai ser um jogo difícil, como todos os que temos. Eles são uma grande equipa, já o demonstraram, por isso estão na Liga dos Campeões. Estamos focados em ganhar e é isso que vamos fazer"."Acho que também temos jogos muito bem na defesa. Temos adversários que jogam bem, nós testamos focados em ter a linha ? É isso que estamos a fazer. É óbvio que os adversários jogam be, há dias em que as coisas não correm tão bem… Estamos focados em fazer as coisas bem, é o que vamos tentar fazer amanhã"."Para mim é uma situação triste. O Esgaio é muito boa pessoa, um grande companheiro. Quando ele joga estou com ele até à morte. É um grande companheiro, só tem de fazer as coisas bem."Essas coisas não são para mim. Para mim é importante o jogo de amanhã e estar focado no jogo, é o que importa".A equipa está bem, focada em ganhar amanhã. Sabemos o que fazer. A equipa está bem e confiante. É o que vamos tentar demonstrar amanhã"