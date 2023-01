Porro reage à derrota do Sporting com o Marítimo: «Obrigação de dar mais»

O Sporting voltou a marcar passo diante do Marítimo (0-1), ao averbar a 5.ª derrota na presente edição do campeonato, e Porro assume que a equipa tem a "obrigação de dar mais".Numa curta publicação nas suas redes sociais, ilustrada com duas fotografias a preto e branco do embate nos Barreiros, o ala - que fez os 90 minutos - deu o mote para "voltar a vencer", até porque já no horizonte está o dérbi com o Benfica, na Luz, no próximo domingo. "Cabeça para cima e com a obrigação de dar mais e voltar a vencer", escreveu o internacional espanhol.Além do apoio da maioria dos sportinguistas, Porro também recebeu comentários de adeptos... do Tottenham, que pedem a sua contratação desde que foi conhecido o interesse dos spurs. No entanto, como Rúben Amorim sublinhara, a sair só pela cláusula de rescisão, no valor de 45 milhões de euros.