Porro reage a possível interesse do Barcelona: «Não é assunto meu e tenho de continuar a trabalhar»

Depois de ter sido totalista na vitória (2-1) pela margem mínima do Sporting em Famalicão, Pedro Porro ainda realizou um treino de recuperação durante a manhã desta segunda-feira na Academia, antes de partir rumo a Espanha, onde irá desfrutar de alguns dias de descanso (cinco dias concedidos ao plantel leonino, seguidos do regresso aos trabalhos) e na qual foi questionado sobre o seu futuro. Mais precisamente se a carreira poderia passar, num próximo capítulo, pelo Barcelona.À chegada ao país natal, o ala direito do Sporting foi confrontando por um repórter do programa 'El Chiringuito' sobre a necessidade do Barcelona contratar um defesa direito no próximo mercado de janeiro, um cenário que coloca Porro na equação, uma vez que o jogador de 23 anos já havia sido no passado associado a um possível interesse do emblema blaugrana. Desta feita, volta a ganhar força tal cenário, já que o clube orientado por Xavi pretende garantir sangue fresco para o corredor direito, com o perfil de um defesa jovem e de qualidade em cima da mesa, à imagem do que tem sido noticiado pela imprensa catalã.Perante o cenário de poder interessar ao Barcelona, Porro foi enigmático, garantindo que tem de continuar a trabalhar, tal como até agora. "Está tudo a correr bem. Agora estou concentrado em passar alguns dias com a família. Para mim isso [necessidade do Barça] não é assunto para mim. Tenho de continuar a trabalhar, que é o principal", garantiu Porro, o qual, recorde-se tem sido tema de debate entre a imprensa espanhola.Tal comonoticiou a 15 de junho deste ano, tanto o Barcelona como o Atlético Madrid eram dois clubes atentos à situação do ala que tem contrato com o Sporting até 2024 e uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros.Presente na lista de pré-convocados de Espanha para o Mundial'2022, Porro acabou por não figurar no lista final de eleitos de Luis Enrique, situação que não retira o foco o ala natural de Don Benito. Aos microfones do 'El Chiringuito', o internacional espanhol de 23 anos garantiu apoio total a La Roja na competição que se realiza no Qatar."A verdade é que estamos até à morte com os 26 [jogadores] que lá estão. Temos de continuar a trabalhar", sublinhou, na chegada ao aeroporto.