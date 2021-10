Porro recebe prémio de melhor defesa da Liga em setembro: «É o reflexo do trabalho da equipa»

Pedro Porro recebeu o prémio de melhor defesa do mês de setembro e não escondeu a sua satisfação. O jogador do Sporting atribuiu o mérito à equipa.





"Este prémio também é o reflexo do trabalho da equipa. Na verdade, sinto-me bem e este prémio é sinal disso. A equipa também está bem, damos o máximo e isso vê-se em cada partida", disse o futebolista espanhol, que contabilizou 19% dos votos dos treinadores principais da Liga Bwin.Porro participou nos três encontros disputados pelos leões no período em questão, estando envolvido em todos os golos apontados. Um contributo que se resume a uma assistência frente ao FC Porto, e aos dois tentos decisivos diante de Marítimo e Estoril.No segundo lugar desta eleição ficou Lucas Veríssimo (Benfica), com 16% dos votos, enquanto Coates (Sporting) completou o pódio com 14% dos votos.