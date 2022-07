Porro regressa e St. Juste em tratamento

Nestes dois testes realizados na Academia, Rúben Amorim não contou com Porro, com gripe, e St. Juste, lesionado. O internacional espanhol está recuperado de uma doença que o levou a falhar os três últimos treinos e já esteve na Academia, mas os responsáveis leoninos optaram por poupá-lo. O lateral-direito realizou exercícios no ginásio e no relvado e, amanhã, já será reintegrado no grupo de trabalho. O holandês, por seu lado, limitou-se a fazer tratamento à entorse traumática no tornozelo direito, contraída no treino de domingo. A situação clínica do central não é grave e vai implicar uma paragem de poucos dias. Com efeito, o holandês vai ser reavaliado amanhã, e não está afastada a hipótese de defrontar o Belenenses SAD, na sexta-feira, em Alcochete. Certa é sua participação no estágio em Lagos.