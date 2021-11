Porro reintegrado no grupo de trabalho

O Sporting retomou os trabalhos tendo em vista o jogo com o Varzim, na quinta-feira, e a novidade foi a reintegração de Porro. O internacional espanhol já recuperou da microrrotura na coxa direita, e já se treinou de forma condicionada no relvado.Ainda fora dos planos de Rúben Amorim continuam Coates (derrame no joelho direiro) e Neto (tendinpatia na coxa direita) que se limitaram a fazer tratamento. Em relação aos internacionais há destacar o regresso de Matheus Nunes que, recorde-se, não entrou nas contas de Fernando Santos para o jogo com Sérvia. Amanhã são esperados os regressos de Sarabia e Palhinha.Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h00, na Academia.