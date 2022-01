Pedro Porro ressentiu-se de uma lesão na coxa direita durante o período de aquecimento e não vai ser titular no encontro com o Leça . O espanhol será substituído por Esgaio na equipa inicial do Sporting.O espanhol, recorde-se, não joga há precisamente um mês, quando saiu ao intervalo no jogo com o Boavista. Na altura o espanhol foi diagnosticado com uma tendinopatia na coxa direita.: João Virgínia; Feddal, Neto e Gonçalo Inácio; Esgaio, Ugarte, Matheus e Rúben Vinagre; Tabata, Nuno Santos e Tiago Tomás