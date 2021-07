Porro saiu em lágrimas do relvado mas sossega adeptos do Sporting: «Sinto-me bem»

Porro recorreu esta sexta-feira às redes sociais para 'sossegar' os adeptos do Sporting depois de ontem ter saído lesionado do jogo com o Belenenses SAD.





"Ontem, infelizmente, fui forçado a sair mais cedo do jogo devido a uma lesão. Obrigado por todas as mensagens que me enviaram e que só me dão mais força e motivação para continuar o trabalho. Sinto-me bem, estou focado na recuperação e em voltar rápido para ajudar os meus companheiros. Vamos Sporting", pode ler-se na publicação.Recorde-se que o lateral-direito espanhol saiu esta quinta-feira lesionado do jogo de pré-temporada frente ao Belenenses SAD, que os leões venceram por 2-1 . Porro esteve apenas 11 minutos dentro de campo, antes de sair lesionado no joelho direito para dar o lugar a Rúben Vinagre, jovem que se encontra emprestado pelo Wolverhampton.O internacional pela 'Roja' entrou com o auxílio de muletas para o interior do autocarro da equipa leonina.