"Agente" Porro saúda contratação de Sarabia: «Bem-vindo craque!»

Pedro Porro entrou na brincadeira do 'Twitter' que Bruno Fernandes iniciou com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. O lateral-direito espanhol dos leões deu as boas-vindas ao compatriota Pablo Sarabia no Sporting.





Agent porro…? Estou a brincar jajajajajaja @Sporting_CP

Bienvenido crack! @Pablosarabia92 — Pedro Porro (@Pedroporro29_) August 31, 2021

"Agente Porro...Estou a brincar jajajaj! Bem-vindo craque!", pode ler-se na publicação de Pedro Porro.