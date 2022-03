Porro segue em tratamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel do Sporting realizou esta quinta-feira mais um treino na Academia, em Alcochete. Pedro Porro continua em tratamento, não estando presente na sessão de trabalho desta manhã, segundo informa o clube no site oficial.Para amanhã está agendado novo treino à porta fechada (10H30) para preparar o regresso à Liga Bwin, agendado para 3 de abril, às 20h30, no Estádio José Alvalade, frente ao Paços de Ferreira.